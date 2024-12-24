أخبار الأهلي اليوم | أول تعليق من ماكسيمين بعد مطالب عودته لجدة، ويونس محمود يكشف سر "تأشيرة المزارع"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 ديسمبر 2024.

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الأمر لا يتعلق بالجناح لياو

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم العراقي المعتزل سبق أن لعب لفترة قصيرة في الفريق السعودي

ستة أشهر لم ينجح خلالها الفرنسي في إقناع الجمهور التركي به..

مدرب روما يقدم نصائحه لمسؤولي الكرة السعودية..

GOAL

المدافع التركي كذلك اختار أفضل خط دفاع في التاريخ..

هل يعود ماكسيمين إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي؟

إعلامي بحريني: السعودية 20 مليون نسمة .. ألا تستطيع بناء منتخب قوي؟