أخبار الأهلي اليوم | مستقبل الشيخ ووحيد، ولاعب الزمالك السابق يُرحب بالأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 15 يونيو 2020 ..

محمود البدري: أنتمي للزمالك، لكني أرحب باللعب للأهلي

قال محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي أن انتماءه للزمالك ولعبه للفريق في الناشئين حتى وصل للفريق الأول لا يمنع انتقاله للأهلي مستقبلًا، موضحًا أنه يُرحب بتلك الخطوة ومؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر شرف لأي لاعب.

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وأضاف في تصريحات تلفزية أن وكيله أبلغه بمتابعة مسؤولي الأهلي له قبل توقف الدوري المصري بسبب أزمة فيروس كورونا.

مصر المقاصة يُرحب بالتعاقد مع لاعبي الأهلي

رحب مصر المقاصة بالتعاقد مع لاعبي الأهلي، محمود وحيد وأحمد الشيخ، سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي حال قرر الفريق الأحمر ذلك.

جاء ذلك على لسان وليد هويدي مدير الكرة بالنادي الذي قال أن إيهاب جلال يعرف اللاعبين ويقدرهما جيدًا، ووجوده بالتأكيد يجعل إمكانية انضمامهم للفريق محل ترحيب كبير.

الأعلى للإعلام يتوعد قناتي الأهلي والزمالك حال تكرار التراشق

توعد عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام المصري، قناتي الأهلي والزمالك، بسبب التراشق الذي حدث بين مسؤولي الناديين عن طريقهما خلال الفترة الماضية. التفاصيل هنا

حارس مرمى الأهلي يقضي يومًا مع أولاد الشهيد أحمد منسي