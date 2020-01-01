حارس مرمى الأهلي يقضي يومًا مع أولاد الشهيد أحمد منسي

اللاعب نشر صورًا ومقطع فيديو من زيارته لأبناء بطل الجيش المصري الراحل

نشر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي صورًا ومقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك من زيارته لأبناء شهيد الجيش المصري "أحمد منسي"، مؤكدًا سعادته البالغة بقضاء يوم معهم.

الشهيد أحمد منسي هو أحد أبطال الجيش المصري الذي استشهد في سيناء عام 2017، وقد ذاع صيته بين مختلف الشعوب العربية مؤخرًا بعد تجسيد شخصيته ولحظات وفاته في مسلسل الاختيار خلال رمضان الأخير.

شوبير الذي كان خالد الغندور قد وجه له رسالة شكر بعد دعمه له خلال أزمة إصابته ابنته بفيروس كورونا أشاد بأخلاق أولاد الشهيد منسي ووصف اليوم الذي قضاه معهم بأنه أحد أجمل أيام حياته.

منسي لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد احمد منسي بجد و نعم التربيه و يوم من احلي ايام حياتي معاهم النهارده♥️♥️ #منسي_الاسطورة حمزه و علي و عليا احمد المنسي Posted by Oufa Shobeir on Sunday, June 14, 2020

وقد أهدى اللاعب الشاب قميصه الخاص لحمزة أحمد منسي ونشر صورة تُوضح ذلك.

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