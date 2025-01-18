أخبار الأهلي اليوم | تطورات صفقة أليجري وتشيوفي .. والسومة يرفض قميص النصر من أجل الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 18 يناير 2025

يرصد "جول" النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الثامن عشر من يناير 2025م، وكل ما يدور حول الفريق.

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أكد الإعلامي الرياضي سامي القاضي المختص بأخبار النادي الأهلي السعودي، أن النادي الأخضر والأبيض لم يوافق إلى الآن على تغيير المدرب ماتياس يايسله.

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ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.

لم ينس النجم السوري المميز عمر السومة أيامه في الأهلي السعودي، لا يزال يخشى على مشاعر جماهير "الراقي" في أدق تفاصيل حياته، حتى مع أبنائه.

حسم نادي سيلتا فيجو الإسباني، الجدل بشأن التفاوض مع الأهلي، من أجل استعادة خدمات الجناح الشاب جابري فيجا، خلال موسم الميركاتو الشتوي.

GOAL

في مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال.. رفض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، العرض المقدم إليه من الإدارة؛ لتجديد عقده.