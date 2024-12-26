أخبار الأهلي اليوم | عبد الكريم دارسي يرفض عرض التجديد الضخم، وفتح المران للجمهور بتذاكر مدفوعة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 26 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 ديسمبر 2024.

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دارسي يرفض عرض الأهلي الضخم لتجديد عقده

رفض عبد الكريم دارسي عرض النادي الأهلي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما أفاد الصحفي خالد الزهراني.

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الزهراني أوضح عبر منصة إكس أن الأهلي عرض على جناحه صاحب الـ21 عامًا الحصول على 13 مليون ريال سعودي ضمن عقد يمتد لـ3 سنوات لكنه رفض وهو ما جعل الإدارة تتجه للتعاقد مع جناح محلي جديد.

الأهلي يُعلن فتح التدريبات للجماهير والحضور بالتذاكر

أعلن النادي الأهلي فتح التدريبات للجماهير يوم الإثنين القادم في ملعب النادي.

ووجه حساب الأهلي على منصة إكس رسالة لجميع العشاق بشراء التذاكرة والقدوم لمشاهدة نجوم الفريق في مرانهم يوم الإثنين القادم.

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