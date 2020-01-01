أخبار الأهلي اليوم | مكافأة وراحة للاعبين، وتصريحات مهمة من الرئيس عن عويس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 22 أغسطس 2020 ...

عبد الإله مؤمنة: محمد عويس أهلاوي كبير، وسنحل مشكلة مستحقاته المالية

قال عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي أن محمد عويس أحد رجال النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مشكلة مستحقاته المالية ستحل.

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مضيفًا في تصريحاته لبرنامج الديوانية "لن أتحدث في التفاصيل، لكن محمد عويس أهلاوي كبير وأحد رجال الأهلي وهو رجل شريف حتى في غرفة الملابس، وقد رأيتم كيف لعب أمام الهلال".

أضاف "هناك حالة جيدة من التفاهم بيننا، أحب محمد عويس لأنه يمتلك رغبة البطولة، هو أحد أبناء الأهلي وسنحافظ عليه ونحل موضوعه".

رئيس الأهلي: الفوز على الهلال عادي، مجرد ثلاث نقاط

وصف عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي الانتصار الذي تحقق على الهلال متصدر الدوري السعودي بالعادي، مضيفًا أنه مجرد منح الفريق ثلاث نقاط جديدة.

وقال مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج الديوانية أن المشاكل التي يمر بها الفريق لو حدثت لأي فريق آخر لما كان في المركز الثالث من الدوري السعودي.

ورفض الرئيس إطلاق وصف أزمة مالية على معاناة الأهلي الحالية، قائلًا "لا نعاني من أزمة مالية، أفضل القول أننا نواجه تحديات مالية وكان هناك بعض التنازلات. نمتلك لاعبين رجال خاصة المحليين منهم، بيني وبينهم تفاهم وأستطيع القول أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف".

ميلويفيتش يمنح اللاعبين أجازة بعد 10 أيام من التدريبات

حصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات يوم أمس الجمعة عقب 10 أيام من العمل والتدريبات المضغوطة، إذ فضل المدرب فلادان ميلويفيتش عدم منحهم أي راحة من المران بين مباراتي الفيصلي والهلال.

وتعود آخر راحة حصل عليها اللاعبون إلى يوم 10 أعسطس الماضي عقب الفوز على الاتحاد 2-1.

مكافأة مالية من إدارة الأهلي للاعبين

في إطار تشجيع اللاعبين على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، صرفت إدارة النادي الأهلي مكافأة مالية خاصة لكل لاعب قدرها 15 ألف ريال بعد الفوز على الهلال في المباراة التي جرت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن تلك المكافأة تأتي تقديرًا من الإدارة لجهود اللاعبين بعد تحقيقهم ثلاثة انتصارات من مبارياتهم الأربعة عقب عودة الدوري السعودي.