أخبار الأهلي اليوم | تهنئة رئيس جنوب إفريقيا وموافقة "كاف" على تكريم زكريا بنهائي دوري الأبطال

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر تغيير النادي الأهلي الجهاز الفني برحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 3 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

مدير التعاقدات بالأهلي: لا تقلقوا بشأن الصفقات

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تمثل أولوية للقلعة الحمراء، ولا يجب أن يتم الإعلان عن أي شيء يخص الصفقات خلال الفترة الحالية.

أمير توفيق تابع: "نعلن عن الصفقات التي نعمل عليها في الوقت المناسب، وأطمئن الجماهير بشأن الصفقات، والفترة القادمة صعبة، ويجب على الجماهير أن تدعم اللاعبين".

مدرب صن داونز: لن أنضم للأهلي مع موسيماني

أكد زولاني موكوينا، المدرب المساعد لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنه لا ينوي الانضمام للجهاز المعاون للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني.

موكوينا نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توضيح بشأن موقفه، حيث جاء نصه كالآتي: "أنا لدي ولاء وسأظل في صن داونز، بعد أن تلقيت العديد من الأسئلةمن الصحافة، وكان هناك تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأنني سأنضم للنادي الأهلي كمدرب مساعد، ورأيت أنه من اللازم أن أقول أنني لدي ولاء لصن داونز، وسأبقي بالفريق".

وتابع: "أنا سعيد للغاية في النادي، ولدي الشرف لأنني عدت مرة أخرى إلى هنا، وأود أن أعبر عن التزامي وولائي للنادي ولرئيس النادي، ومجلس الإدارة والجماهير".

رئيس جنوب إفريقيا يعلق على تدريب موسيماني للنادي الأهلي

وجه سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا مواطنه بيتسو موسيماني، على توليه مسؤولية تدريب النادي الأهلي المصري، حيث أكد على أن تلك الخطوة تعزز الصداقة بين البلدين".

وتابع: "أعترف بالموهبة والقدرات الموجودة داخل قارتنا، وأتمنى لبيتسو وفريقه التوفيق وهو يرفعون علمنا وراية كرة القدم القارية، مع فريق يفتخر جميع الأفارقة بنجاحه".

محسن صالح: تصرفات فايلر كانت مريبة وموسيماني يمتلك تاريخًا

أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على أن تصرفات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، كانت توحي بأنه لن يستمر ويمهد للرحيل، وبعدها تم الاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وطلب مننا سرعة التحرك والوصول إلى الحلول البديلة في وقت ضيق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال صالح خلال المؤتمر الصحفي لتقديم موسيماني: "كرة القدم لا تعرف جنسية، والخطيب وجد موسيماني مرحبًا جدًا واهتم بشكل كبير بموافقة صن داونز، وحظوظون بأننا وجدنا مدرب مثل موسيماني بتلك الشروط والظروف، وتاريخه أقنعنا بأنه الأنسب".

الاتحاد الإفريقي يوافق على تكريم مؤمن زكريا بنهائي دوري الأبطال

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على اقتراب المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي، لتكريم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن أبو ريدة تقدم بطلب من أجل تكريم مؤمن زكريا في المباراة النهائية، وبالفعل وافق سكرتير عام الاتحاد الإفريقي عبد المنعم باه على هذا الاقتراح.