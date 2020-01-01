أخبار الأهلي اليوم | بديل رمضان صبحي في الإعلان، ومستقبل الثنائي المعار

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 16 أغسطس 2020 ..

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سموحة: شراء ثنائي الأهلي صعب جدًا

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أن شراء نجمي الفريق صلاح محسن وناصر ماهر نهائيًا من الأهلي صعب جدًا.

الثنائي يلعب مع النادي الساحلي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وقد أكد عامر على رغبة ناديه الحفاظ عليهما لكن مشددًا على صعوبة الأمر لأنه يتعلق بهما وبالأهلي.

الأهلي يختار بديل رمضان صبحي في إعلان البطاطس

أفادت مصادر صحفية مصرية أن إدارة النادي الأهلي اختارت وليد سليمان ليخلف رمضان صبحي في إعلان شركة البطاطس الراعية للنادي.

الجناح الشاب كان قد صور الإعلان قبل أن يُعلن رحيله عن الفريق الأحمر، وقد طالبته الشركة برد مبلغ أربعة ملايين جنيه مصري تقاضاه مقابل الإعلان.

وتقرر أن يُصور وليد سليمان الإعلان خلال الأيام القادمة ويحصل على المقابل المالي المحدد.

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