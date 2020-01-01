أخبار الأهلي اليوم | عودة صالح جمعة أمام المصري، ورحيل ديانج

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 ..

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أخيرًا، صالح جمعة في قائمة الأهلي أمام المصري

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة المصري غدًا السبت في الدوري المصري، وقد شهدت عودة صالح جمعة لأول مرة هذا الموسم.

وشهدت القائمة كذلك تواجد وليد سليمان بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الجونة الأخيرة، وأيمن أشرف الذي كان قد غادر اللقاء مصابًا.

وسيغيب عن الفريق الأحمر أمام المصري لاعبيه أحمد فتحي وأليو ديانج للإيقاف.

سلبية جميع تحاليل الأهلي قبل مواجهة المصري

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعبون وعناصر الجهازين الفني والإداري قبل مواجهة المصري في الدوري جاءت سلبية.

وأجرى الأهلي تلك الفحوصات تطبيقًا للبروتوكول الطبي المفروض من الاتحاد المصري لكرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

فلافيو: رحلت عن الأهلي لأسباب مالية

قال أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق أن رحيله عن الفريق عام 2009 باتجاه الشباب السعودي كان لأسباب مالية بحتة، موضحًا أن لاعب كرة القدم يعتمد على ما يكسبه من الأندية ولذا لو عُرض عليه ثلاثة أضعاف راتبه في الأهلي من نادٍ مثل بيراميدز لانضم إليه.

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