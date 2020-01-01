أخبار الأهلي اليوم | محمد إبراهيم يفضّل الأحمر ومفاوضات باهر متوقفة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 5 سبتمبر 2020 ..

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قصة الفيديو المسرب .. كهربا يرد والمصور يوضح الحقيقة

انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمحمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري، خلال مشاجرة مع مجموعة من الشباب بأحد شوارع القاهرة.

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا بين جمهور القلعة الحمراء، خاصةً وأن اللاعب افتعل مشكلة أخرى قبل أيام مع حارس مرمى المارد الأحمر محمد الشناوي، عُوقب على أثرها بغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري، في عقوبة هي الأكبر في تاريخ الأندية المصرية. ( طالع التفاصيل )

وكيله: الأهلي سيقوم بتوثيق عقد مروان محسن بالوقت المناسب

أكد تامر النحاس، وكيل مروان محسن، على أن العقد الجديد الذي وقع عليه الأخير، لم يتم توثيقه باتحاد الكرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم توثيقه في الوقت المناسب.

وأشار النحاس إلى أن تجديد عقد مروان محسن كان ذكاء من جانب مسؤولي الأهلي، لأنه من أفضل اللاعبين في مصر، ولكن الإصابة أثرت على مستواه.

وكيل باهر المحمدي: مفاوضات الأهلي متوقفة حاليًا

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال باهر المحمدي، على أن مفاوضات الأهلي مع لاعبه متوقفة خلال الوقت الحالي، في ظل اقتراب رحيله للاحتراف الخارجي.

وأشار النحاس إلى أن إدارة الإسماعيلي لم ترد على العروض التركية التي وصلت، بشأن التعاقد مع باهر المحمدي، حيث تلقى عرضًا من فريق قاسم باشا للحصول على خدماته.

تقارير .. محمد إبراهيم يفضل الانتقال للأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، يفضل الانتقال للنادي الأهلي عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن الأهلي كان يتواصل مع محمد إبراهيم منذ فترة، قبل أن تتجدد المفاوضات في الفترة الأخيرة، للحصول على خدمات اللاعب.