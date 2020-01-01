أخبار الأهلي اليوم | طلبات فايلر، وموقف المقاولون من ترك النحاس للأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 ..

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المقاولون يُرحب بالتخلي عن عماد النحاس للأهلي

رحب المقاولون العرب بالتخلي عن مدربه عماد النحاس للنادي الأهلي حال طلبوا التعاقد معه لخلافة رينيه فايلر حال رحيله عن تدريب الفريق.

وقال محمد عادل المشرف على كرة القدم بالنادي أنهم لن يقفوا عقبة في طريق النحاس وسيكرروا ما فعلوه مع حسن شحاتة حين تخلوا عنه ليدرب منتخب مصر رغم وجود عقد يربطه معهم.

شوبير يكشف تفاصيل الحوار بين فايلر والخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس تفاصيل الجلسة والحوار الذي جمع رينيه فايلر مع محمود الخطيب مؤخرًا.

وأكد شوبير أن فايلر حدد 3 طلبات من الخطيب، الأول الحصول على مكافأة الدوري المصري الآن وليس بعد نهاية الموسم، والثاني هو إجراء تعديلات في الجهاز المعاون له، والثالث حصوله على إجازة لمدة 5 أيام كل شهرين للسفر إلى سويسرا للاطمئنان على عائلته.

وأوضح حارس مرمى الأهلي السابق أن الخطيب وافق على طلبين فيما رفض ذلك الخاص بالإجازة كل شهرين واصفًا إياه بالطلب غير المنطقي.

وقد ربط رئيس النادي حصول المدرب على مكافأة الفوز بالدوري المصري بحسم مستقبله مع الفريق قبل السفر إلى سويسرا يوم الأول من أكتوبر كما يطلب.

الأهلي يُعد المدرب البديل حال رحيل فايلر

لا ينتظر مسؤولو النادي الأهلي حدوث المفاجأة وإعلان رينيه فايلر فسخ عقده مع النادي، بل أعدوا الخطة البديلة حال حدوث ذلك.

جل المصادر الصحفية أجمعت على أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب سيمنح محمد يوسف فرصة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وسيُساعده عادل مصطفى فيما قد يتواجد طارق سليمان في الجهاز الفني مدربًا لحراس المرمى.

عقد فايلر مع الأهلي يتحول إلى أزمة!

يبدو أن عقد رينيه فايلر مع الأهلي سيتحول إلى أزمة كبيرة في الساعات القليلة القادمة، إذ أفادت مصادر صحفية أنه رفض الاجتماع مع إدارة النادي عقب مران اليوم الخميس الصباحي مبلغًا إياهم بالتفاوض مع وكيله ومطالبًا بالحصول على مستحقاته كاملة وبينها مكافأة الفوز بالدوري المصري.

وأوضح موقع في الجول المصري أن المدرب السويسري رفض عروض الإدارة له، سواء باستقدام عائلته عبر طائرة خاصة أو توقيع تعهد بالبقاء مع الفريق حتى نهاية بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا أو تغيير موعد الشرط الجزائي في عقده من أكتوبر إلى نوفمبر، ليزيد بذلك من الغموض حول مستقبله مع الفريق.

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