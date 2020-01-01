أخبار الأهلي اليوم | حقيقة تهديد الشناوي بالغياب عن النهائي، وفريق جديد لمحمد يوسف

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 17 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

حقيقة تهديد محمد الشناوي بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

أثيرت خلال الساعات الأخيرة أخبارًا حول تهديد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا حال التأهل له، وذلك في حال حصوله على بطاقة صفراء ستكون الثالثة خلال مشواره في البطولة.

جول النسخة العربية يُوضح أن تلك الأخبار لا صحة لها، إذ لم يحصل الشناوي سوى على بطاقة صفراء واحدة كانت خلال مواجهة ميميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

الاتحاد الأفريقي كان قد اعتمد في أغسطس الماضي إيقاف اللاعبين في المباراة التالية حال حصولهم على 3 بطاقات صفراوات، وقد أقر أيضًا حذف جميع البطاقات الصفراء قبل انطلاق دور الـ16.

وطبقًا لتلك المعلومة، يدخل الأهلي مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال دون قلق من أي بطاقة صفراء تُوقف أحد لاعبيه في المباراة النهائية.

موسيماني يُجهز كهربا لمواجهة الإياب أمام الوداد

أفادت عدة تقارير صحفية مصرية أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني يعكف على تجهيز محمود عبد المنعم كهربا للحاق بمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في استاد القاهرة مساء الجمعة القادم.

اللاعب غاب عن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي في المغرب لتعرضه لإصابة خلال مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

محمد يوسف يتولى مهمة تدريب نادي "البنك الأهلي"

أعلن نادي البنك الأهلي الصاعد للدوري المصري الممتاز الموسم القادم تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا للفريق، وسيعاونه كلًا من عادل مصطفى وطارق سليمان.

محمد يوسف كان قد قاد الأهلي للفوز بآخر ألقابه في دوري أبطال أفريقيا عام 2013، وقد كان مرشحًا لخلافة رينيه فايلر قبل التعاقد مع بيتسو موسيماني.

اتحاد كرة القدم: سنعرض على الكاف حضور الجماهير للنهائي حال تأهل الأهلي والزمالك

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم المصري أن حضور الجماهير في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حال تأهل الأهلي والزمالك معًا سيكون مرهونًا بموافقة الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مضيفًا في تصريحاته لبرنامج "ملعب الصقر" الإذاعي "أبارك للأهلي والزمالك فوزهما في مباراتي الذهاب، حال وصلا معًا للمباراة النهائية وتواجد الجمهور في استاد القاهرة ستكون مباراة ذات طابع خاص بالتأكيد".

أضاف "سنعرض إمكانية حضور الجماهير في المباراة النهائية لدوري الأبطال على الكاف، لأنه مطلب جماهيري في مصر، لكن هناك إجراءات احترازية يجب اتباعها، ولابد كذلك من موافقة الأمن".