أخبار الأهلي اليوم | دعم مؤمن زكريا، وحسم مستقبل الجزار

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

الأهلي يُجدد مطالبته وزير الرياضة السماح بصرف عقد مؤمن زكريا كاملًا

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن رئيس مجلس الإدارة "محمود الخطيب" أرسل خطابًا لوزير الرياضة أشرف صبحي يُجدد خلاله طلب النادي الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل، نظرًا للظروف الصحية الصعبة التي يمر بها اللاعب والتي أوقفته عن لعب كرة القدم ورغبة من النادي وقياداته مساندة اللاعب لعطائه وإخلاصه.

وأوضح الأهلي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي وافقت الوزارة على صرفها لمؤمن زكريا سابقًا ليست كافية، نظرًا لتكاليف العلاج الباهظة.

وكيله: الأهلي حدد طلباته لبيع محمود الجزار

قال محمد عبد الجابر أن النادي الأهلي حدد طلباته المالية لنادي النجم الأحمر الصربي للتخلي عن مدافعه محمود الجزار، المعار حاليًا للجونة.

وأضاف الوكيل أن الأهلي أبلغ النادي الصربي أن الصفقة لن تتم قبل نهاية الموسم الجاري لارتباط اللاعب بعقد الإعارة إلى الجونة، موضحًا أن ذلك الأمر قد يُسبب مشكلة في ظل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الصربي بالفعل.

وعند سؤاله من أحمد حسن خلال برنامج ملعب الصقر عن إمكانية انتقال اللاعب للإسماعيلي ضمن صفقة تبادلية لضم باهر المحمدي للأهلي، أجاب "سنرى ما الذي يريده الأهلي، لكننا لا نرغب بالدخول في صفقات تبادلية، نرحب بالبيع أو الإعارة".

حسام عاشور: لم أخن الأهلي وهناك قلة تشوه صورتي أمام الجماهير

حسام عاشور يتحدث مجددًا ويرد على تركي آل الشيخ. التفاصيل هنا

هدرسفيلد: موقف رمضان فاجأنا ونمتلك عروضًا من أندية أوروبية كبيرة

تصريحات مثيرة من النادي الإنجليزي حول كواليس انتقال رمضان صبحي. التفاصيل هنا

فيديو | تركي آل الشيخ يكشف عديد المفاجآت .. أزمة فتحي وغضبه من عاشور

تصريحات جديدة ومثيرة من تركي آل الشيخ. التفاصيل هنا

وكيله يعلنها: مروان محسن وقع موسمين إضافيين للأهلي