أخبار الأهلي اليوم | البحث عن التأهل الرابع، والتشكيل الأساسي أمام شباب الأهلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 26 سبتمبر 2020 ...

التشكيل الأساسي للأهلي أمام شباب الأهلي دبي

أعلن المدرب فلادان ميلويفيتش التشكيل الأساسي للأهلي أمام شباب الأهلي دبي في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وجاء على رأسه المهاجم المخضرم عمر السومة.

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التشكيل الأساسي كما أعلنه المدرب ضم: محمد العويس، عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، معتز هوساوي، لوكاس ليما، علي الأسمري، محمد الفتيل، محمد المجحد، ماركو مارين، سلمان المؤشر وعمر السومة.

الأهلي يستهدف التأهل الرابع لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا

يدخل الأهلي السعودي لقاء اليوم أمام شباب الأهلي دبي بحثًا عن تأهله الرابع إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد خاض مرحلة دور الـ16 سبع مرات نجح في تخطيها 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2017، مرتين منهما كانت أمام فرق إماراتية هي الجزيرة وشباب الأهلي.

وجمعت البطولة القارية الفريقين 4 مرات، فاز الأهلي السعودي في مرتين وتعادل في مرتين، فيما شهدت نتائجه ضد الفرق الإماراتية 9 انتصارات و3 خسائر و7 تعادلات.

عودة الأسمري وغياب لاعبين عن موقعة شباب الأهلي

تلقى المدرب فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر للاعتماد على لاعب الوسط علي الأسمري خلال مواجهة شباب الأهلي بعد تعافيه من الإصابة بمفصل القدم.

وسيتواصل غياب الثنائي نوح الموسى ومحمد خبراني عن الفريق للإصابة، فيما باتت عودة عمر السومة مؤكدة بعد تعافيه من الإصابة البسيطة التي لحقت به أمام الاستقلال الإيراني.

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