أخبار الأهلي اليوم | السومة على أعتاب "التاريخ"، واعتزال الأسطورة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 أكتوبر 2020 ...

عمر السومة على أعتاب إنجاز تاريخي

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين وقد نجح ثلاثة لاعبين فقط في تجاوز حاجز الـ100 هدف طوال تاريخه، هم ناصر الشمراني متصدر القائمة بـ126 هدفًا، وعمر السومة نجم الأهلي وصاحب الـ121 هدفًا، ومحمد السهلاوي مهاجم التعاون صاحب الـ105 هدفًا.

المزيد من الفرق

ويمتلك السومة فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي بأن يُصبح الهداف الأول في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ لا ينقصه سوى خمسة أهداف عن الشمراني صاحب الصدارة.

قرار خاص من لجنة المسابقات بخصوص الحد الأدنى للاعبين المتاحين لأي مباراة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتبار أي فريق خاسرًا 3-0 أي مباراة لا يستطيع توفير 13 لاعبًا لخوضها، مع منحه حق استكمال الدوري السعودي.

يُشار إلى أن الهلال كان قد استبعد من دوري أبطال آسيا بعد فشله في تقديم قائمة تضم 13 لاعبًا لمواجهة شباب الأهلي دبي في آخر مواجهات دور المجموعات، وقد ألغيت المباراة وألغيت كذلك جميع نتائجه في البطولة وهو ما اعتبر قرارًا ظالمًا من الاتحاد الآسيوي.

ميلويفيتش يؤجل حسم التشكيل الأساسي للأهلي أمام الباطن

فضل المدرب فلادان ميلويفيتش تأجيل اختيار التشكيل الأساسي للأهلي أمام الباطن في أولى جولات الدوري السعودي إلى ما بعد نهاية المران الرئيسي الذي سيُقام مساء اليوم الجمعة.

وبدأ المدرب الصربي مران الأمس بعدد من التدريبات البدنية ومن ثم أخضع اللاعبين لتدريبات فنية طبقوا خلالها عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها في مباراة الأحد القادم.

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موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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