أخبار الأهلي اليوم | بلايلي إلى الليجا، وبرنامج خاص لفتوحي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 أكتوبر 2020 ...

يوسف بلايلي إلى الدوري الإسباني

قال حفيظ بلايلي أن ابنه وموكله "يوسف بلايلي" تلقى عرضًا للانضمام إلى خيتافي الناشط في الدوري الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرًا إلى ترحيب لاعب الأهلي السابق بالعرض وموافقته عليه.

المزيد من الفرق

الجناح الجزائري كان قد فسخ عقده مع الأهلي من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها نابولي وليون والأهلي المصري.

ميلويفيتش يُركز خلال المران على التمرير في المساحات الضيقة والتسديد من بعيد

يُواصل الأهلي تدريباته الجماعية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي ومواجهة الباطن مساء الأحد القادم، وقد ركز المدرب فلادان ميلويفيتش خلال المران يوم أمس على تطبيق عدة جمل فنية متنوعة، بجانب التسديد من مسافات بعيدة وتمرير الكرة في المساحات الضيقة.

ولم يغب الجانب البدني عن المران، إذ خضع اللاعبون لعدة تدريبات بدنية متعددة.

برنامج خاص لإعداد فتوحي

خضع إدريس فتوحي لاعب الأهلي الجديد لبرنامجًا تدريبيًا فرديًا يوم أمس على هامش تدريبات فريقه الجماعية، وذلك بهدف إعداده بدنيًا لمواجهة الباطن مساء الأحد القادم في أولى جولات الدوري السعودي للموسم الجديد.

وفضل المدرب فلادان ميلويفيتش إعداد اللاعب بدنيًا بشكل خاص لوصوله إلى جدة منذ 3 أيام فقط.

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