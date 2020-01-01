أخبار الأهلي اليوم | جلطة سراي يفاوض دي سوزا والعويس يرفض النصر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ...

محمد العويس يخضع للفحص الطبي

يجري محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، فحصًا طبيًا اليوم، تحت إشراف الجهاز الطبي لفريقه، من أجل التأكد من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الضامة للساق اليسرى.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن ذلك الفحص، يعد خطوة أخيرة قبل الدفع به في المباريات الرسمية.

4 أندية ترغب في التعاقد مع سعيد المولد

أكدت تقارير صحفية، على أن سعيد المولد الظهير الأيمن لفريق الأهلي، يرغب في الرحيل عن ناديه، بمجرد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، وذلك بداية من 29 ديسمبر المقبل.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية، إلى أن المولد سيرحل للعديد من الأسباب، على رأسها الوضع غير المستقر داخل النادي، بالإضافة للضغوطات الجماهيرية.

وهناك رغبة من جانب ناديين في العاصمة الرياض، بالإضافة إلى نادي من المنطقة الشرقية وآخر من الغربية، يريدون التعاقد مع المولد، والاستفادة من خدماته.

بعد رحيله عن الأهلي .. جلطة سراي يفاوض دي سوزا من أجل ضمه

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك محادثات بين جلطة سراي التركي، والبرازيلي جوزيف دي سوزا، الذي قام بفسخ عقده مؤخرًا مع النادي الأهلي، من أجل العودة إلى الدوري التركي مجددًا.

وأشارت صحيفة "Hurriyet" التركية، إلى أن مسؤولي جلطة سراي سيعقدون اجتماعًا مع دي سوزا خلال الأيام المقبلة، للتفاوض بشأن عودته إلى صفوف الفريق، بعد فسخ عقده مع الأهلي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

محمد العويس يرفض عرض النصر

أكد الإعلامي الرياضي عماد السالمي، على أن محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي، رفض عرض نادي النصر، من أجل التعاقد معه رسميًا خلال الفترة الحالية.