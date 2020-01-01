أخبار الأهلي اليوم | ميلويفيتش يطلب مغادرة السعودية، وبديل السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 أكتوبر 2020 ...

الأهلي يُحدد بديل السومة

حددت إدارة النادي الأهلي المهاجم الذي سيخلف عمر السومة حال إصراره على الرحيل، ذلك بعدما طالب المهاجم السوري الإدارة بالتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب على قدر الطموحات وإلا السماح له بالمغادرة لفريق آخر.

المزيد من الفرق

مصادر صحفية أوضحت أن إدارة عبد الإله مؤمنة وضعت مهاجم النجم الأحمر ومنتخب جزر القُمر "إلفرادو بن نابوهان" على رأس قائمة المرشحين لتعويض "العقيد".

ميلويفيتش يطلب مغادرة السعودية

طلب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي من إدارة النادي تأمين رحلة له لمغادرة السعودية إلى صربيا لقضاء إجازة لعدة أيام قبل العودة إلى جدة وقيادة تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقد عاد المدرب مع بعثة الفريق إلى جدة يوم أمس بعد الخروج أمام النصر من دوري أبطال آسيا، وتعمل الإدارة الأهلاوية حاليًا على إيجاد رحلة للمدرب.

من جانب آخر، غادر ماركو مارين صانع ألعاب الفريق مباشرة من قطر إلى ألمانيا بعد حصوله على إذن بذلك من الجهازين الفني والإداري.

الأهلي وأندية الدوري ترفض اقتراح النصر

رفضت أندية الدوري السعودي طلب النصر زيادة عدد اللاعبين في القائمة المحلية الموسم القادم إلى 35 لاعبًا.

إدارة النصر قدمت طلبًا للاتحاد السعودي لزيادة العدد من 30 إلى 35 لاعبًا، وقد تزعم الهلال والأهلي جبهة الرافضين لذلك الأمر.

الاتحاد السعودي أجرى نقاشًا بين ممثلي الأندية حول الأمر وقد رجحت كفة الأندية الرافضة ليتم رفض طلب النصر.

صافرة أجنبية لمباراة النصر والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

كشفت مصادر صحفية عن قرار أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكليف 3 طواقم تحكيمية لإدارة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب المباراة النهائية.

الهلال سيلعب مع أبها في نصف النهائي الأول، فيما سيلعب الأهلي أمام النصر في المباراة الثانية.