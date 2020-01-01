أخبار الأهلي اليوم | رفض الاحتجاج ضد النصر، وطلبات ميلويفيتش الأجنبية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 أكتوبر 2020 ...

الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج الأهلي ضد النصر

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتجاج الأهلي ضد النصر بخصوص قانونية تسجيل بعض لاعبي العالمي خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وجاء في نص القرار "تم رفض الاحتجاج المقدم من النادي الأهلي السعودي حول مشاركة بعض لاعبي النصر في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري أبطال آسيا وفقاً للمادة 59.1 من لوائح دوري أبطال آسيا 2020".

ميلويفيتش يُقدم تقريره الفني ويُغادر السعودية

غادر المدرب فلادان ميلويفيتش السعودية إلى صربيا لقضاء إجازته بعدما قدم تقريره الفني لإدارة الأهلي وحدد طلباته من اللاعبين الأجانب.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ميلويفيتش طلب التعاقد مع لاعب وسط وجناحين أيمن وأيسر وأبرز عدم حاجته لضم مدافع أجنبي.

سعيد المولد: أبلغت الأهلي برغبتي في الرحيل

قال سعيد المولد مدافع الأهلي لصحيفة الرياضية السعودية أنه أبلغ إدارة ناديه بالفعل برغبته في الرحيل خلال الصيف الجاري.

وأكد أنه يمتلك عدة عروض لكن دون أن يكشف عن أي من التفاصيل الخاصة بها، مشيرًا أنه ينتظر الاجتماع مع المسؤولين للحديث بالتفصيل عن كل ذلك.

حسين عبد الغني: سأحسم مستقبلي خلال الأيام القليلة القادمة

قال حسين عبد الغني نجم الأهلي أن الخسارة أمام النصر ليست جيدة لأنهم فريق بطل، لكنها في نفس الوقت متوقعة طبقًا للظروف الخاصة بالفريق.