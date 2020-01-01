أخبار الأهلي اليوم | ضم لاعب وسط بنفيكا رسميًا، وتصريحات السومة وميلويفيتش

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 ...

الأهلي يتعاقد رسميًا مع لاعب وسط بنفيكا

أعلن الأهلي رسميًا تعاقده مع ليوبومير فيجسا لاعب وسط بنفيكا، وقد أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر توقيع الصربي صاحب الـ32 عامًا على عقد يمتد لعامين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع محور الارتكاز الصربي #ليوبومير_فيجسا (32 عاماً)، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم واحد، قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. #WelcomeFejsa 🇷🇸💪💚 pic.twitter.com/LtdxoEzTbu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 24, 2020

فيجسا كان قد أمضى الموسم الأخير معارًا لنادي ألافيس الإسباني، وقد ضمه الأهلي تعويضًا لرحيل جوزيف دي سوزا وغياب إلفيس ساريتش طويلًا لتعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي.

ميلويفيتش: كل الفرق مرشحة للمضي قدمًا في دوري أبطال آسيا

أكد فلادان ميلويفيتش أن جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 قوية وتستطيع المضي قدمًا في البطولة، متوقعًا لقاءً قويًا أمام الاستقلال الإيراني في دور الـ16 لكن مشددًا على جاهزية فريقه له.

المزيد من الفرق

المدرب الصربي أضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "نحترم كافة الفرق المنافسة، أمامنا تحدٍ مهم أمام شباب الأهلي ونطمح للفوز والتأهل لدور الـ8، أتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين تمامًا لمواجهة الغد".

"جميع الفرق المشاركة في البطولة قوية ومرشحة للوصول للأدوار النهائية، المباراة القادمة أمام شباب الأهلي هي الأهم بالنسبة لي ومن ثم سنركز على المباراة التالية. نمر بفترات صعود وهبوط وقد واجهنا عدة مشاكل بغياب لاعبين مهمين للإصابة، أهدف الآن لتحقيق الاستقرار في الفريق".

أتم "أنا سعيد الآن لامتلاكي لاعبين محليين وأجانب مميزين وأصحاب خبرة، حاولت في المباراة الأخيرة من دور المجموعات منح الفرصة لعدد من الشباب الذين يمتلكون مستقبلًا جيدًا مع النادي، أود الآن رؤية شخصية اللاعبين ورد فعلهم أمام شباب الأهلي، قدمنا مستويات جيدة لكننا لم نقدم المستوى الأفضل بعد بسبب ضغط المباريات".

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