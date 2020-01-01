أخبار الأهلي اليوم | صدمة عبسي، ومفاوضات مع الفيحاء والشباب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 أكتوبر 2020 ...

صدمة عبسي .. الأهلي لن يُقيده في قائمته المحلية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة قررت عدم قيد المدافع طلال عبسي في قائمة الفريق المحلية المقرر تسليمها لاتحاد كرة القدم السعودي الأسبوع الجاري مع غلق فترة الانتقالات الصيفية.

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ويأتي هذا القرار بعد التأكد من حاجة اللاعب لتدخل جراحي لعلاج إصابته في غضروف الركبة سيُبعده لمدة تتراوح بين 3-6 أشهر.

واستقر المدرب فلادان ميلويفيتش على قيد المهاجم عثمان الحاج "الرجني" بدلًا من العبسي في قائمة الفريق المحلية المكونة من 30 لاعبًا، على أن يتم حسم مستقبل مدافع التعاون السابق وإمكانية قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية مستقبلًا وبعد إجراء الجراحة المطلوبة.

المسيليم تواجد على دكة بدلاء الأهلي أمام الوحدة رغم إصابته

تواجد ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي على دكة البدلاء خلال مواجهة الوحدة التي أقيمت يوم أمس في الجولة الثانية من الدوري السعودي، وذلك رغم إصابته وعدم قدرته على اللعب.

واتخذ الجهاز الفني للأهلي هذا القرار لتعويض النقص الحادث في عدد حراس المرمى بالقائمة نظرًا لإصابة محمد العويس واستدعاء عبد الرحمن الصابني إلى معسكر منتخب الشباب.

الأهلي يُفاوض الفيحاء لضم صامويل أوسو

أفادت مصادر صحفية سعودية أن الأهلي يُكثف حاليًا مفاوضاته مع الفيحاء للتعاقد مع جناحه الأيمن "صامويل أوسو" تلبية لرغبة المدرب فلادان ميلويفيتش بالتعاقد مع جناح أجنبي.

وسيتم قيد أوسو حال التوصل لاتفاق على ضمه بدلًا من لاعب الوسط البوسني إلفيس ساريتش.

الشباب يسعى لضم الموسى

كشفت صحيفة مكة السعودية النقاب حول تحركات من جانب نادي الشباب للتعاقد مع لاعب وسط الأهلي نوح الموسى في الأيام الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.

ويتبقى في عقد الموسى مع الأهلي موسمًا واحدًا، ويسعى الشباب لشراء اللاعب بهدف تعويض رحيل عبد المجيد الصليهم الذي انتقل للنصر.

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