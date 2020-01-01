أخبار إنتر اليوم | إنهاء أولى الصفقات وإريكسن يغير خطط كونتي

ما هو جديد النيراتزوري؟

خطط أنطونيو كونتي وتغيرها بسبب تألق كريستيان إريكسن، وجديد سوق الانتقالات ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 4 يونيو 2020.

تألق إريكسن يغير خطط كونتي

أوضحت "لاجازيتا" أن كريستيان إريكسن تألق بشكل كبير في تدريبات الفريق بالأيام الماضية، مما يرشحه لاحتلال موقع أساسي في التشكيل مع استئناف المسابقات.

وذكرت الصحيفة أن تألق صانع الألعاب قد يجعل أنطونيو كونتي، مدرب إنتر مضطراً لتغيير خطته إلى 4-3-1-2، أو الأقرب 3-4-1-2 من أجل استغلال الدنماركي بأفضل شكل.

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إنتر يحسم أولى الصفقات

أكدت "سكاي" أن إنتر قد حسم بشكل نهائي أولى صفقات الموسم الجديد في صورة اليوناني جورجيوس فاجيانيديس، والذي أمضى عقداً حتى 2024 وراتب 300 ألف يورو موسمياً.

وأضاف التقرير أن اللاعب سينضم مجاناً بعد انتهاء عقده مع باناثينايكوس، كما أنه سيتم حسم مصيره من البقاء أو الخروج معاراً خلال الأيام المقبلة.

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سان لورينو يعرض نجمه على إنتر

ذكر دييجو ديليدوني، مدير سان لورينزو، مع "إف سي إنتر نيوز" أن ناديه مستعد لبيع نجمه أدولفو جايش، وأكد أنه أصبح جاهزاً للعب في أكبر أندية أوروبا هذا الصيف.

وأضاف المدير أن رئيس ناديه يتمتع بعلاقة قوية مع نائب رئيس إنتر خافيير زانيتي، وأضاف أن ناديه يسعى لبيع جايش مقابل 15 مليون يورو، ولكن قد يتفاوض بخصوص المبلغ.

رفض السيناريوهات البديلة للدوري

أفادت "لاجازيتا" أن إنتر يرفض فكرة لعب مباريات تصفيات، أو اللجوء إلى متوسط النقاط كما حدث في فرنسا من أجل إنهاء الدوري الإيطالي في حال عدم استكماله.

وأشار التقرير إلى أن إنتر يوافق فقط على فرضية أن يتم تجميد جدول المسابقة على وضعه الحالي، ولكن بعد أن تكون جميع الفرق متساوية في عدد المباريات.

بديل جديد لهاندانوفيتش

تحدثت "توتوسبورت" عن وجود اهتمام من قبل أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، بحارس بارما لويجي سيبي، وسعي لضمه لتدعيم صفوفه الصيف المقبل.

إنتر في طريقه لتمديد عقد حارسه الأساسي وقائده سمير هاندانوفيتش، ولكن يريد بديلاً جاهزاً للسلوفيني، وكونتي مُعجب بحارس بارما ويراه متماشياً مع خططه.