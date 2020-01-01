الاتحاد السعودي ينقذ حكام الجولة من أزمة كورونا

حكام مباريات الجولة كانوا عالقين في بلادهم، واتحاد الكرة السعودي أنقد

نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم، في نقل حكام الجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، من العاصمة الإنجليزية لندن إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد تعثر انطلاقهم من بلادهم بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وتجري الكثير من دول العالم حاليًا إجراءات احترازية، بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، من أجل الحد من انتشاره.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن اتحاد الكرة السعودي، نجح في نقل الحكام من لندن إلى الرياض، ليصلون فجر اليوم قبل انطلاق مباريات الجولة 22.

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وتقام اليوم 6 مواجهات، بافتتاح الجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، تحت قيادة حكام أجانب، باستثناء مواجهة الفيحاء وأبها التي ستقام تحت قيادة طاقم تحكيم سعودي.

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وتقام مباراة ضمك أمام الهلال تحت قيادة الحكم بافل كرالوفيتش، ومباراة التعاون أمام الأهلي ستقام تحت قيادة سرديان يوفانوفيتش، ويقود ماتياس جيسترانيوس مباراة الاتفاق والشباب.

كما ستقام مباراة النصر أمام الرائد بقيادة الحكم المجري توماس بوجنار، ولقاء الاتحاد أمام الوحدة بقيادة الحكم الروماني استيفان كوفاكس.