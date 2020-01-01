أحمد فتحي مودعًا الأهلي: سيبقى بيتي، لحظات صعبة لكن عقود الحب لا تنتهي
نشر أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز الجديد المنتقل له بعد نهاية عقده مع الأهلي رسالة وداعية لناديه السابق وجماهيره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أكد خلالها أن الفريق الأحمر بيته وسيبقى كذلك رغم رحيله.
اللاعب الملقب بالجوكر رفض تجديد عقده مع الأهلي رغم المفاوضات الطويلة والشاقة، وفضل الانتقال إلى بيراميدز لأفضلية عرضه من الجانب المالي، وقد أعلن ناديه الجديد أن موعد تقديمه سيكون غدًا في استاد الدفاع الجوي.
اقرأ أيضًا | شارة المنتخب، الرحيل عن الأهلي وعرض الزمالك .. أحمد فتحي يكشف الأسرار
صاحب الـ35 عامًا لعب مع الأهلي حتى اللحظة الأخيرة من عقده، لكنه لن يستطيع اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك بسبب مواعيد القيد في مصر.
فتحي أبدى شكره للأهلي وإدارته ومدربيه ورئيسه وجماهيره، وأكد أنه لم يُقصر أبدًا مع الفريق وبذل قصارى جهده حتى اللحظة الأخيرة.
مضيفًا "لحظات يصعب فيها الكلام، لحظات يصعب فيها التعبير، خاصة وأنت تُخاطب أطراف كلها عزيزة عليك ولها مكانة خاصة في قلبك، وتواجدت معهم أجمل 12 عامًا في حياتي، 12 سنة كلها انتصارات وبطولات وسعادة".
"أقول لكم أن عقود الاحتراف المكتوبة تنتهي لكن عقود الحب والود والاحترام بيني وبين كامل منظومة النادي الأهلي لن تنتهي. اعذروني فهي لحظات قاسية، وأي قسوة وأنت تترك من قضيت معهم سنوات في الأهلي، الأهلي بيتي وسيبقى بيتي حتى لو كتب القدر لي خطوة جديدة، وسيبقى جمهور الأهلي الذي أحبني وساعدني ودعمني سندي لأنه جمهور وفي وأصيل".
لحظات يصعب فيها الكلام .. لحظات يصعب فيها التعبير . خاصة وأنت بتخاطب أطراف كلها عزيزة عليك . ولها مكانة خاصة فى قلبك . وكمان عشت معاهم أحلى 12 سنة فى حياتى .. 12 سنة كلها إنتصارات وبطولات وأفراح .. وعايز أقول لو عقود الأحتراف المكتوبه بتنتهى .. عقود الحب والود والأحترام بينى وبين كل منظومة النادى الأهلى لن تنتهى .. أعذرونى لحظات قاسية . وأى قسوة وانت تغادر حبايبك اللى قضيت معاهم سنين فى النادي الأهلى .. بيتى . وهيفضل بيتى . حتى لو كان القدر كتب لى خطوة جديدة . وهيفضل جمهور الاهلي اللى حبنى وساعدني ووقف جنبى . هيفضل سندى .. لأنه جمهور وفى .. جمهور أصيل .. ربنا يشهد اني لم أقصر لحظه لا فى حق النادى .. ولا حق جمهوره .. وبذلت أقصي ما أملك حتى آخر لحظه . وأتمنى أكون قدمت ولو جزء من اللى يستحقه الأهلى وجمهوره .. فى هذه اللحظه الصعبه على نفسى . عايز اسجل شكرى للنادي الأهلي وإدارته وعلي رأسها المحترم الكابتن محمود الخطيب .. وكل الشكر للجماهير اللى مهما تكلمت مش هقدر أعطيها حقها .. شكرا لكل المدربين اللى ساعدوني من أول يوم . وحتي أخر لحظه .. والشكر لكل زمايلي اللعيبه . اللى أنا لعبت معاهم على مدار كل الأجيال .. شكرا لاخواتي الأطباء ومساعدينهم أخصائيين التأهيل والمدلكين .. شكرا للاداريين والعمال .. شكرا لكل فرد ساعدنى ولو بأى حاجه .. أنا مش عايز حد يزعل منى .. فى الأول والآخر دى خطوات كتبها ربنا سبحانه وتعالى .. وأنا متوكل على الله فى كل خطواتي .. ودايمآ هيفضل الأهلي وجمهوره فى قلبى ..
يُشار إلى أن فتحي ارتدى قميص الأهلي لأول مرة عام 2007، وقد غادر النادي بنهاية عقده عام 2014 لفريق أم صلال القطري قبل أن يعود في العام التالي، وتُوج اللاعب مع بطل القرن في أفريقيا بالعديد من الألقاب أبرزها 10 ألقاب للدوري المصري و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا.