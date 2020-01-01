أحمد فتحي مودعًا الأهلي: سيبقى بيتي، لحظات صعبة لكن عقود الحب لا تنتهي

نجم الأهلي المنتقل إلى بيراميدز يتحدث لناديه وجماهيره

نشر أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز الجديد المنتقل له بعد نهاية عقده مع الأهلي رسالة وداعية لناديه السابق وجماهيره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أكد خلالها أن الفريق الأحمر بيته وسيبقى كذلك رغم رحيله.

اللاعب الملقب بالجوكر رفض تجديد عقده مع الأهلي رغم المفاوضات الطويلة والشاقة، وفضل الانتقال إلى بيراميدز لأفضلية عرضه من الجانب المالي، وقد أعلن ناديه الجديد أن موعد تقديمه سيكون غدًا في استاد الدفاع الجوي.

اقرأ أيضًا | شارة المنتخب، الرحيل عن الأهلي وعرض الزمالك .. أحمد فتحي يكشف الأسرار

المزيد من الفرق

صاحب الـ35 عامًا لعب مع الأهلي حتى اللحظة الأخيرة من عقده، لكنه لن يستطيع اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك بسبب مواعيد القيد في مصر.

فتحي أبدى شكره للأهلي وإدارته ومدربيه ورئيسه وجماهيره، وأكد أنه لم يُقصر أبدًا مع الفريق وبذل قصارى جهده حتى اللحظة الأخيرة.

مضيفًا "لحظات يصعب فيها الكلام، لحظات يصعب فيها التعبير، خاصة وأنت تُخاطب أطراف كلها عزيزة عليك ولها مكانة خاصة في قلبك، وتواجدت معهم أجمل 12 عامًا في حياتي، 12 سنة كلها انتصارات وبطولات وسعادة".

"أقول لكم أن عقود الاحتراف المكتوبة تنتهي لكن عقود الحب والود والاحترام بيني وبين كامل منظومة النادي الأهلي لن تنتهي. اعذروني فهي لحظات قاسية، وأي قسوة وأنت تترك من قضيت معهم سنوات في الأهلي، الأهلي بيتي وسيبقى بيتي حتى لو كتب القدر لي خطوة جديدة، وسيبقى جمهور الأهلي الذي أحبني وساعدني ودعمني سندي لأنه جمهور وفي وأصيل".