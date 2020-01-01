لاعب ليتشي يروي تفاصيل معاناته مع فيروس كورونا

يبدو أن الأمر كان صعباً للغاية

تحدث اللاعب البرازيلي جوناثاس دي خيسوس لاعب نادي ليتشي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني حول إصابته بفيروس كورونا وتجربته مع المرض.

اللاعب كان أول لاعب يصاب بالمرض في دوري الدرجة الثانية والثاني في كرة القدم الإسبانية بعد لاعب فالنسيا جاراي.

وقال اللاعب في حوار تلفزيوني: "إن الأمر كله كان قد حدث بعد أن شعرت بحمى شديدة للغاية وألم بالحلق، ولكنني توقعت أن يكون هذا عرض وسيمر".

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وأضاف في صباح اليوم التالي أخبرت طبيب النادي وأمرني بأجراء الاختبار بسرعة لأن تلك كل الأعراض كلها تشير إلى فيروس كورونا.

وشدد في أول ثلاثة أيام كان الأمر صعباً للغاية كنت لا أقوى على الوقوف عندما ذهبت للاستحمام كدت أفقد الوعي لقد كان الآلم الذي أشعر به مؤلماً للغاية لم أشعر بمثيل له في حياتي، تخيل كيف شعرت أنا بهذا الآلم وأنا شخص رياضي ما بالك بشخص كبير في السن.

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على نفس السياق أكد باتشيتا مدرب الفريق أن تعافي البرازيلي يسير على ما يرام، وعاد إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى في منزله.

واختتم المدرب: "جمعينا في فترة العزل الطبي في المنزل وحدنا وننتظر أن تعود كرة القدم والحياة في العالم إلى شكلها الطبيعي الأمر صعب للغاية.