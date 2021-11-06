أحدهم مهاجم بالدوري الصيني .. برشلونة يستهدف 3 تعاقدات في يناير

يواصل نادي برشلونة الإسباني، بحثه بشكل جدي عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعويض غياب سيرخيو أجويرو.

المؤشرات الحالية تؤكد غياب أجويرو عن الفريق الكتالوني لفترة تصل إلى 3 أشهر، بسبب مشكلة في عضلات القلب.

برشلونة أعلن اليوم، السبت، عن التعاقد مع تشافي هيرنانديز كمدرب جديد للفريق، ومن المتوقع دعمه في يناير القادم.

ما هو موقف برشلونة من الميركاتو الشتوي؟

قناة "TV3" الإسبانية أكدت أن برشلونة فضل عدم التبذير كثيرًا عند وصول تشافي إلى منصبه الرسمي كمدرب للفريق.

ومن المقرر أن يستهدف جوان لابورتا رئيس النادي تعزيز الفريق بشكل واضح خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضحت القناة أن لابورتا يريد التعاقد مع 3 لاعبين خلال الميركاتو القادم في شهر يناير، ووضع مركز المهاجم الصريح كأولوية له.

وسيسعى النادي كذلك التخلص من بعض اللاعبين، من أجل تأمين موقفه بخصوص اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

من هو المهاجم البديل لأجويرو؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن برشلونة بدأ اتصالاته بالفعل مع سيدريك باكامبو مهاجم نادي بكين جوان الصيني.

المهاجم الكونغولي كان على رادار برشلونة في 3 مناسبات سابقة، آخرها الصيف الماضي ولكن مطالب ناديه دفعت لابورتا لضم لوك دي يونج من إشبيلية.

ولا يعتبر المهاجم الكونغولي غريبًا على برشلونة، حيث سبق أن لعب مع فياريال من 2015 إلى 2018 ونجح في تسجيل 47 هدفًا في 105 مباراة.

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