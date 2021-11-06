رسميًا .. برشلونة يعلن عودة تشافي مدربًا للفريق

أنهى نادي برشلونة الإسباني الجدل تمامًا حول مدربه الجديد، ليعلن عن عودة تشافي هيرنانديز إلى صفوفه قادمًا من السد القطري.

برشلونة تخلى مؤخرًا عن مدربه رونالد كومان، ليتجه إلى تعيين سيرجي بارجوان مدرب الفريق الرديف بشكل مؤقت.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة، حول انتقال تشافي من السد إلى برشلونة، حيث بدأت المفاوضات الأسبوع الماضي ونجحت بعد سلسلة من التعثرات.

ماذا قال برشلونة؟

النادي نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:"توصل برشلونة لاتفاق مع تشافي هيرنانديز ليصبح مدرب الفريق الأول للفترة المتبقية من الموسم وموسمين آخرين".

وأضاف:"تشافي غادر السد القطري بعد محادثات أجريت في الأيام الأخيرة بين المدرب وبرشلونة والنادي القطري".

وتابع برشلونة في بيانه:"من المقرر أن يصل تشافي إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع، وسيتم تقديمه بشكل رسمي يوم 8 نوفمبر الجاري في حدث مفتوح في ملعب كامب نو".

Xavi Hernández regresa a casa 6 años después de despedirse del Camp Nou. 💙❤ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

وكانت المفاوضات قد تعثرت بين برشلونة والسد، بسبب الخلاف الذي حدث بينهما حول دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد تشافي بـ5 ملايين يورو، والذي يقال أن الأخير قد دفع المبلغ بنفسه.

ماذا قدم تشافي مع برشلونة كلاعب؟

بكل تأكيد يعتبر تشافي أحد أهم الأساطير في تاريخ برشلونة، حيث يأتي في المركز الثاني لأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات رسمية بتاريخ النادي بإجمالي 767 مباراة.

ويتفوق عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل مؤخرًا إلى باريس سان جيرمان، حيث شارك في 778 مباراة بقميص الفريق الكتالوني.

وتمكن تشافي من حصد 25 لقبًا طوال مسيرته التي استمرت 17 سنة مع برشلونة، منها 8 ألقاب دوري إسباني و4 دوري أبطال أوروبا و2 كأس عالم للأندية و6 كأس السوبر الإسباني و3 كؤوس ملك.

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