أجيري يكلف هاني رمزي بالسفر إلى اليونان لمتابعة شيكابالا ووردة وكوكا

أجيري يحضر لمعسكر مارس المقبل استعدادًا لبطولة إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر كلف هاني رمزي بمهمة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان أجيري قد تولى تدريب منتخب مصر، خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، والحالي لأوزباكستان عقب المشاركة في كأس العالم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أجيري كلف هاني رمزي المدرب المساعد للفراعنة، بالتوجه إلى اليونان لمتابعة المحترفين هناك.

ويتواجد كلًا من أحمد حسن كوكا في صفوف أولمبياكوس، وشيكابالا الذي سيكمل فترة إعارته لأبولون، وعمرو وردة الذي يلعب في صفوف أتروميتوس.

ويتواجد تيتو جارسيا المدرب العام للمنتخب، في قطر لمشاهدة بعض اللاعبين أيضًا المصريين هناك قبل معسكر المنتخب المقبل المقرر له في مارس.

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ويتابع أحمد ناجي في الوقت الحالي، المحترفين المصريين في السعودية، بينما يتواجد أحد مساعدي أجيري في تركيا لمشاهدة لاعبا قاسم باشا محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ.