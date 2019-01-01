سلمان الفرج يرافق جيوفينكو

الإيطالي انضم لصفوف الهلال ويستعد لخوض أولى تدريباته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي أن الثنائي سلمان الفرج والإيطالي جيوفينكو؛ لاعبي الفريق، في طريقهما إلى الرياض، حيث سيصلان عصر اليوم الإثنين.

الإيطالي انضم لصفوف الزعيم قادمًا من تورنتو الكندي، بعقد مدته ثلاثة مواسم، وسيصل اليوم، استعدادًا لبدء التدريبات الجماعية مع الفريق.

ريفاس يرفض عرضين سعوديين ويفضل فسخ تعاقده مع الهلال

وأوضح الهلال أن سلمان الفرج في طريقة حاليًا إلى الرياض بعد أن أجرى جراحة في فرنسا، على متن نفس الطائرة التي تقل جيوفينكو إلى العاصمة، والتي ستصل في تمام الثالثة وعشرين دقيقة عصرًا إلى مطار الملك خالد الدولي.

الفرج أجرى جراحة في فرنسا، لتحرير أوتار مفصل الحوض، في 31 من يناير الماضي، ليغيب عن الملاعب مدة من شهرين إلى ثلاثة.

يذكر أن سلمان الفرج يغيب عن الملاعب منذ الثامن من ديسمبر الماضي، حيث شارك أمام النصر.

وغاب الفرج إثر هذه الإصابة عن المشاركة مع منتخب السعودية في كأس آسيا الإمارات 2019.