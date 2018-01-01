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أجيري يشيد بأداء مصطفى فتحي مع الزمالك

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مصطفى فتحي
مصطفى فتحي يظهر بشكل جيد مع الزمالك في المباريات الأخيرة

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رأي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، في مصطفى فتحي جناح الزمالك.

وقدم مصطفى فتحي أداء مميز خلال الفترة الأخيرة مع الزمالك، ولفت أنظار الجميع بعد عودته من الإصابة مرة أخرى.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أجيري أشاد بأداء مصطفى فتحي في الفترة الأخيرة مع الزمالك، ووصفه بأنه أمثل بديل لمحمد صلاح لاعب ليفربول، في منتخب مصر.

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وأشارت التقارير أن أجيري، أثنى على مهارات مصطفى فتحي العالية، وأنه لاعب رائع وقدم لفريقه الكثير في المباريات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتواجد مصطفى فتحي في قائمة المنتخب المصري المقبلة، لمواجهة النيجر في معسكر مارس في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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وتأهل المنتخب المصري رسميًا لكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على تونس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة.

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