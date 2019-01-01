أجويرو يكشف عن سبب تسجيله الأهداف بسهولة مع مانشستر سيتي

أجويرو وصل لهدفه العاشر مع مانشستر سيتي هذه الليلة في الدوري

أوضح سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي سبب تسجيله الأهداف بسهولة مع فريقه، مشيراً إلى أن الفريق بحاجة لمواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي.

وشارك سيرجيو أجويرو، في فوز فريقه على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في ختام مباريات الجولة الـ 20 من البريميرليج.

وقال أجويرو في تصريحات عقبت اللقاء: "اليوم كان يجب علينا أن نحقق الفوز، نحن سعداء بتلك النتيجة لأننا كنا بحاجة لتحقيق النقاط الثلاث".

وتابع: "أنا ألعب مع لاعبين مميزين لذلك تسجيل الأهداف سهلاً بالنسبة لي، كما أن مدربنا يشدد على أن نكون مركزين في كل مباراة ومران".

وحول وضع الفريق، في المركز الثالث خلف ليستر قال أجويرو: "اللحاق بليفربول الآن صعب للغاية، علينا فقط أن نركز ونربح المباريات لأننا نريد أن نلعب في دوري أبطال أوروبا العام القادم، سنلعب بنفس طريقتنا ونرى بعدها ماذا يحدث".

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ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.