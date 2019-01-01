مانشستر سيتي يتعافى من هزيمة ولفرهامبتون بهدفين في شباك شيفيلد

حقق مانشستر سيتي فوزاً مريحاً على حساب شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة الـ 20 من البريميرليج.

المباراة بدأت بشكل هادئ دون هجمات حقيقية على أي من المرميين، حتى النصف ساعة الأولى من اللقاء.

في الدقيقة 28 وصلت كرة بينية إلى لي مويسيت مهاجم شيفيلد يونايتد، ووضعها في الشباك ولكن الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

استفاق مانشستر سيتي، وفي الدقيقة 41 وصلت كرة إلى بيرناردو سيلفا بعد تمريرة من رحيم ستيرلينج، ولكن اللاعب البرتغالي سددها في جسد حارس شيفيلد.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، وصلت الكرة إلى سيرجيو أجويرو بعد تمريرة من كيفن دي بروينه، ليسددها المهاجم الأرجنتيني بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الثاني لفريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، مرر رياض محرز الكرة إلى دي بروينه والذي بدوره سددها في الشباك معلناً عن الهدف الثاني لفريقه من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 41 في المركز الثالث وبفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 29 في المركز الثامن.