أجويرو يشكر لاعبي مانشستر سيتي بعد تحطيم رقم هنري

أجويرو سعيد بإنجازه أمام أستون فيلا..

أبدى سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي ، سعادته بتحطيم رقم تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق.

وسجل أجويرو هاتريك في انتصار السيتي على أستون فيلا، بستة أهداف مقابل واحد، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين الليلة، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي .

أجويرو رفع رصيده من الأهداف مع السيتيزنز في البريميرليج، إلى 177 هدفًا، ليحطم رقم هنري (175 هدفًا)، ويصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

أجويرو يصبح الأجنبي الأكثر تسجيلًا في الدوري الإنجليزي

المهاجم الأرجنتيني قال في تصريحات عقب اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس": "أنا سعيد جدًا بهذا الرقم، ولكني أتوجه بالشكر لزملائي؛ لأنهم ساعدوني".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا، لقد أردت تسجيل أهداف أكثر، ولكن الأمر كله يعتمد على زملائي في الفريق".

وبسؤاله عن إمكانية تحطيم رقم آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل السابق، والهداف التاريخي للبريميرليج، أجاب: "سأحاول، أنه يمتلك أهداف عديدة، لذلك لا أعرف ولكني سأحاول".

ويحتل شيرار، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 260 هدفًا، حيث يفصله عن أجوبرو 83 هدفًا.