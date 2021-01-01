أجويرو يشترط استمرار ميسي من أجل الانتقال لبرشلونة

يريد اللعب بجوار مواطنه الأرجنتيني

وضع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، شرطه الأهم من أجل الانتقال إلى برشلونة، في حالة رحيله عن مانشستر سيتي الصيف القادم.

أجويرو عقده ينتهي مع النادي الإنجليزي في يونيو 2021، مع عدم وجود أي مؤشرات في الوقت الحالي حول توقيعه على عقد جديد.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، كشفت عن وجود اتصالات مكثفة بين أجويرو وبعض المرشحين لرئاسة برشلونة.

ومن جانبه أبدى اللاعب ترحيبه باللعب لبرشلونة، ولكن بشرط استمرار ميسي وتجديد عقده مع النادي الكتالوني قبل نهايته في 30 يونيو المقبل.

ويأتي ذلك لرغبة المهاجم المخضرم في اللعب بجوار مواطنه، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمع بينهما من خلال اللعب مع منتخب الأرجنتين.

صفقة أجويرو تبدو مناسبة بشكل كبير لبرشلونة، حيث ستكون مجانية بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه، مما يخفف المزيد من التكاليف على النادي الذي يعاني كثيرًا من الناحية المالية.

وتتجه الأمور وفقًا للوضع الحالي إلى رحيل أجويرو عن سيتي، بسبب حالته البدنية السيئة التي منعته من المشاركة مع الفريق في معظم المنافسات هذا الموسم.

اللاعب عانى من إصابات متكررة، ويحتاج لبضعة أسابيع في الوقت الحالي من أجل العودة للملاعب من جديد.

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ويبدو السيناريو الأقرب الآن، هو تخلي المدرب بيب جوارديولا عن صاحب الـ32 سنة، من أجل التعاقد مع مهاجم أصغر سنًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن أجويرو شارك في 9 مباريات فقط مع مانشستر سيتي بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في هز الشباك مرتين.