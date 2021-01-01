كوريا يحث ميسي على الانضمام لأتلتيكو مدريد!

هل تحدث يومًا ما؟

حث أنخيل كوريا، لاعب أتلتيكو مدريد، ليونيل ميسي على الانضمام إلى الروخي بلانكوس في الفترة المقبلة، معتبرًا أن أبواب النادي المدريدي دائمًا ستكون مفتوحة للبرغوث.

عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية هذا الموسم ويبدو أنه على الأرجح سيغادر، في الوقت الذي تشير فيه أغلب التقارير إلى اقترابه من ارتداء قميص باريس سان جيرمان.

لكن كوريا يأمل في أن يتمكن من مزاملة مواطنه في ملعب واندا ميتروبوليتانو، وإن بدا الأمر أقرب إلى المستحيل في ظل تأكيدات ميسي أنه لن يلعب سوى للبرسا في إسبانيا.

كوريا في حوار من الصحافة الأرجنتينية قال في هذا الصدد "أبواب أتلتيكو مدريد مفتوحة أمام ميسي!".

كما أضاف مشددًا على آماله في العودة إلى منتخب الأرجنتين، ومثنيًا على لويس سواريز بقوله "إنه مهاجم رائع يستغل أنصاف الفرص، ليس من المفهوم كيف تركه برشلونة يرحل".

وأتم متحدثًا عن فلسفة مدربه دييجو سيميوني "لا أعتقد أنه مدرب دفاعي كما يزعم البعض، فهو يدخل كل مباراة باحثًا عن الفوز دائمًا، إنه يخطط لتدريب منتخب الأرجنتين يومًا ما".

الجدير بالذكر أن كوريا البالغ من العمر 25 عامًا قد لعب هذا الموسم 27 مباراة حتى الآن مع أتلتيكو مدريد، وسجل ثلاثة أهداف وصنع تسعة آخرين.