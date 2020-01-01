أجويرو يخضع لعملية جراحية ومخاوف من غيابه أمام ريال مدريد

صدمة للنادي السماوي..

أعلن مانشستر سيتي عن سفر سيرخيو أجويرو إلى برشلونة لإجراء اختبارات طبية تُحدد مدة غيابه عن الملاعب بعد إصابته الأخيرة.

الدولي الأرجنتيني تعرض لإصابة في الركبة خلال فوز فريقه على بيرنلي مساء الإثنين بخماسية نظيفة، وقد تحدثت آخر التقارير أنه سيغيب عن الملاعب على الأرجح لمدة طويلة.

وبحسب تغريدة للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر، فقد تقرر سفر أجويرو إلى مدينة برشلونة لمقابلة الدكتور رامون كوجات للوقوف على خطوات التعافي من الإصابة.

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🚨 INJURY UPDATE 🚨@aguerosergiokun suffered damage to his left knee in our recent 5-0 win over .



The striker will now travel to to see Dr Ramon Cugat for further examination.



Everyone at City wishes Sergio the best with his recovery. 💙



🔵 #ManCity pic.twitter.com/hzOFOqybsv — (@ManCity) June 23, 2020

وخرج أجويرو في تغريدة عبر حسابه قال فيها "الفحوصات التي أجريتها أثبتت إصابتي في ركبتي اليسرى، إنه أمر مؤسف لكنني في حالة معنوية جيدة وأركز على العودة في أقرب وقت ممكن، شكرًا لرسائلكم".

The scans I did this morning have confirmed that I have damaged my left knee. It’s a pity but I’m in good spirits and so focused to come back as soon as possible. Thank you very much for all your messages! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 23, 2020

في الوقت نفسه فإن الصحف الإنجليزية عنونت أن صاحب الـ32 عامًا قد يبتعد عن الملاعب لمدة بين 5 إلى 7 أسابيع، ما يُنذر بأن موسمه المحلي قد انتهى بالفعل مع كتيبة بيب جوارديولا.

كما أن والد أجويرو في تصريحات للصحافة بعد مباراة بيرنلي ألمح إلى إمكانية خضوع نجله إلى عملية جراحية في الركبة، مشيرًا إلى إمكانية غيابه أيضًا عن الموسم كله وليس المتبقي من البريميرليج فقط.

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ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 6 أو 7 أغسطس، مع عدم تحديد مكان المباراة المؤجلة من شهر مارس، فإما ستقام في البرتغال أو في ملعب الاتحاد.

الجدير بالذكر أن أجويرو هو هداف السيتينزنس الأول هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا في 32 مباراة خاضها بالقميص السماوي في مختلف المسابقات.