جوارديولا يشيد بفودين ويثير القلق حول إصابة أجويرو

ماذا قال جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بخماسية؟

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن المستوى الذي يقدمه فيل فودين يسعده كثيرًا مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة لعمل شاق.

وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي بخمسة أهداف مقابل لا شيء ليعزز وصافته للدوري الإنجليزي الممتاز ويحقق فوزه الثاني تواليًا بعد العودة من التوقف.

وعقب المباراة، تحدث بيب جوارديولا حول جودة الأداء والنتائج الإيجابية للانتصار العريض، مؤكدًا أن الفريق سيلعب بقية المباريات بنفس العقلية.

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وحول إصابة أجويرو قال جوارديولا إن الأمر لا يبدو جيدًا حيث أن الآلام التي يشعر بها على مستوى الركبة تستدعي القلق، ولكنه سيخضع للفحوصات الطبية.

وأضاف: "فودين مميز للغاية ويسعى للتطور دائمًا، يعلم أنه ما زال الكثير أمامه ويريد أن يستفيد بكل الإمكانيات المتاحة حوله من أجل الوصول إلى الخطوات المقبلة"

وتابع: "بعد نهاية الجلسة التدريبية يحب لعب كرة القدم، إذا لم يشارك في مباراة يلعب، حتى مع أصدقائه يحب لعب كرة القدم على الشاطئ، هو شغوف بها لدرجة كبيرة.

وأردف: "لا يمكننا أن ننسى أنه في العشرين من عمره. عليه أن يتحسن. لكنه سيكون لاعبًا مهمًا للعقد القادم في هذا النادي، الدقائق التي يلعبها يستحقها، كل دقيقة يلعبها، وليس فقط من أجل الأهداف التي يسجلها، ولكن لأنه يحارب دائمًا من أجل اللعب"

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب.