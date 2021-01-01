صراع المرشحين في برشلونة يؤجل صفقة جارسيا لليوم الأخير من السوق

صفقة تثير المتاعب

يستمر الجدل حول صفقة انتقال إريك جارسيا إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب الانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني.

كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة، قام بإلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر إقامته اليوم، الجمعة، بسبب عدم توافق آراء المرشحين بخصوص الصفقة.

المرشح الرئاسي فيكتور فونت، يطالب بإجراء الصفقة خلال شهر يناير الجاري وعدم الانتظار للصيف للتعاقد مع اللاعب بالمجان.

ويبرر موقفه بأن مانشستر سيتي يطلب 3 ملايين يورو فقط مقابل بيع اللاعب، وهو المبلغ الذي يسهل على برشلونة دفعه من أجل حل الأزمة الدفاعية بالفريق.

وعلى جانب آخر يرى أنتوني فريشا أنه من غير المنطقي دفع الأموال مقابل التعاقد مع اللاعب الآن، لذلك يجب على النادي الانتظار للصيف.

وأما المرشح الثالث جوان لابورتا فقد قال:"لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب علينا الدفع لأحد المنافسين في الوقت الحالي في ظل الوضع المالي الصعب الذي نمر به".

ومن المقرر أن يقوم توسكيتس بالاجتماع بالثلاثي يوم الإثنين المقبل، من أجل الوقوف على مصير الصفقة، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوي.

رئيس برشلونة يرد على تهديدات لابورتا

28 يناير 2021

أرسل رئيس برشلونة المؤقت كارليس توسكيتس جواباً للرد على تهديدات المرشح الرئاسي جوان لابورتا بخصوص التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي إريك جارسيا في انتقالات يناير.

آخر التقارير أشارت إلى وجود رغبة من قبل النادي الكتالوني لضم جارسيا في يناير وليس يونيو عندما ينتهي عقده رسمياً مع سيتي.

وقال توسكيتس عبر "راديو كتالونيا": "أترجاك أن تمتنع عن تهديد مجلس الإدارة الحالي بسبب اختلاف في القرارات".

وواصل: "إذا لم نوقع مع اللاعب، فذلك لن يكون بسبب لهجتك التهديدية ولكن بسبب المنطق ومصلحة الفريق وأسباب رياضية".

وأضاف: "بالتفكير على أساس كروي، نرى أن الأفضل للفريق هو التعاقد مع اللاعب".

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لابورتا كان قد حذر الإدارة الحالية من ضم جارسيا في الشتاء في ظل الوضعية الاقتصادية المعقدة للفريق بالوقت الراهن.

جارسيا، 20 عاماً، هو من خريجي شباب برشلونة في الأساس ولكن انتقل في 2017 إلى صفوف مانشستر سيتي.