أجراس إنذار في يوفنتوس.. غياب ديبالا قد يمتد لفترة طويلة

يوفنتوس يتعرض لضربة قوية بعد إصابة ديبالا.

بعد خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، أصبح الأرجنتيني باولو ديبالا هو اللاعب المحوري في خطط ماسيمليانو أليجري، والذي يحاول بناء مشروعه الجديد من حوله.

لكن مرة أخرى، تعرض ديبالا للخيانة من قبل جسده، بعدما غادر مباراة سامبدرويا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي باكيًا بعد مرور 20 دقيقة فقط على بداية اللقاء.

ديبالا سجل هدف الافتتاح لصالح يوفنتوس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، التي فاز فيها "البيانكونيري" بنتيجة 3-1، وحقق الفريق فوزه الثاني على التوالي بعد أربع مباريات مخيبة.

ما هي طبيعة إصابة ديبالا؟

ديبالا شعر بتمدد في عضلات الفخذ الأيسر، وطلب من ماسيمليانو أليجري التغيير على الفور، وهي مشكلة لا تبدو تافهة بالنظر إلى سجل إصابات "لا جويا".

ما هي المباريات التي سيغيب عنها ديبالا؟

أصبح من المؤكد أن يغيب ديبالا عن مباراة تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة الديربي ضد تورينو المقررة قبل فترة التوقف الدولي.

ومن الواضح أن ديبالا لن يتمكن من الذهاب للعب مع منتخب الأرجنتين وسيبقى في إيطاليا لمواصلة عملية تعافيه.

متى يعود ديبالا؟

في الوقت الحالي، افترض أليجري أن يعود ديبالا إلى يوفنتوس بعد فترة التوقف الدولي أي في منتصف أكتوبر، لكن الفحوصات الكاملة، والتي من المرجح أن تتم خلال ساعات ستوضح التشخيص الكامل، والنتائج المترتبة عليه.

وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يغيب ديبالا لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 يومًا، وهي فرضية من شأنها أن تبقيه خارج عدد من المباريات الكبرى في الدوري الإيطالي ضد روما وإنتر.

بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن مباراة زينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا، وربما أيضًا ضد ساسوولو وفيرونا في الدوري الإيطالي.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا