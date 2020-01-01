أتلتيكو مدريد يعلن عن قرار جديد بسبب كورونا

أتلتيكو ينضم لركب المتبرعين

تحاول كل الأندية تقديم مساعدة على قدر المستطاع خلال الأزمة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا الذي أصبح يمثل تهديداً قوياً على صحة البشرية بأكملها.

وقرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التبرع للإسهام في عبور إسبانيا الأزمة في الفترة المقبلة.

وقال إيزابيل دياز أيوسو رئيس مجتمع مدريد إن مؤسسة أتلتيكو مدريد ساهمت عن طريق اللاعبين والموظفين بالتبرعات.

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وأتاح نادي أتلتيكو مدريد على موقعه الرسمي عبر الإنترنت التبرع إلى الصليب الأحمر.

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وأكد أتلتيكو في بيان رسمي عبر الموقع: "يحتاج العاملون الصحيون لدينا إلى كل المساعدة الممكنة التي يمكنهم الحصول عليها في هذه المعركة الشرسة، وبهذا نضع مواردنا كلها تحت أمر أصحاب القرار الصحي في البلاد".

وحسب أحدث البيانات في إسبانيا فإن عدد الوفيات وصل إلى 1825، والمصابين إلى 14597.