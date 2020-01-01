بحضور نجوم الليجا و20 مغنيًا .. حفل إسباني لمحاربة فيروس كورونا

رابطة الدوري الإسباني تنظم حفلًا غنائيًا بحضور 20 مغنيًا وممثلين عن كل فرق الليجا لمحاربة فيروس كورونا.

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن تنظيم حفلًا غنائيًا خيريًا من أجل جمع التبرعات لمحاربة انتشار فيروس كورونا المميت.

جاء هذا بحسب بيان أصدرته رابطة الدوري الإسباني قبل قليل وأكدت من خلاله أن الحفل سيقام يوم السبت المقبل الموافق الـ 28 من الشهر الجاري.

وذكر البيان أن الحفل سيشهد حضور 20 مغنيًا عبر الإنترنت وسيكون متاحًا بشكل مجاني لكل الجماهير حول العالم من أجل مشاهدته.

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كما سيتواجد في الحفل 20 لاعبًا من أندية الليجا سيشاركون أيضًا من منازلهم كما هو الحال بالنسبة للفنانين في ظل منع التجمعات خوفًا من انتشار الفيروس.

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ولا يعد ذلك هو الحدث الخيري الأول الذي تنظمه رابطة الدوري الإسباني هذا الأسبوع حيث نظمت بطولة إلكترونية عبر لعبة "فيفا 20" بين نجوم الليجا وجمعت من خلالها أكثر من 142 ألف يورو.

وفتحت الرابطة باب التبرعات خلال الحفل أمام الجميع حيث سيتم توجيه الأموال التي سيتم جمعها نحو شراء الإمدادات الطبية لمكافحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن بين الموسيقيين المشاركين في الحفل أليخاندرو سانز ودافيد بيسبال وأيتانا وسيباستيان ياترا وأنطونيو وروزكو وغيرهم.