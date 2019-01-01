أتلتيكو مدريد يواصل التراجع بتعادل سلبي أمام فياريال

الأمور ليست على ما يرام لسيميوني وزملاء ألفارو موراتا..

خيّم التعادل السلبي على مجريات مباراة أتلتيكو مدريد ومضيفه فياريال، في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب لا سيراميكا، في افتتاح الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

التوقعات ذهبت إلى أن يُقدم الروخيبلانكوس مباراة قوية من أجل تعويض الهزيمة التي تلقوّها الأسبوع الماضي أمام برشلونة في الواندا ميتروبليتانو بهدف ليونيل ميسي، غير أن المباراة لم تكن على المستوى المأمول أبدًا من الفريق العاصمي.

قدّم أتلتيكو مدريد شوطًا أولًا تعيسًا ومملًا للغاية، حيث تواصلت الأزمة الهجومية الواضحة ولم يصنع الفريق الخطورة في أي كرة تذكر، بينما كان فياريال هو الطرف الأفضل وصاحب الخطورة المحسوسة نوعًا ما.

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ربما تحسن الوضع إلى حدٍ ما في الشوط الثاني، ولكن أيضًا فياريال كان قريبًا من التسجيل في أكثر من فرصة لولا سوء الحظ الذي لازم فريق الغواصات.

الفرصة الأخطر على الإطلاق لفياريال كانت في الدقيقة 76 عندما أتت الكرة إلى المهاجم لوكومبي في منطقة الجزاء وهو خالٍ من الرقابة، ولكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها أوبلاك بسهولة شديدة.

لودي هو الآخر في الدقيقة 78 أضاع هدفًا محققًا بعد عرضية من جواو فيليكس سددها على الطائر وهو أمام المرمى ولكن الكرة ذهبت إلى المدرجات وسط حسرة دييجو سيميوني وكتيبته.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو رصيد إلى النقطة 26 ويبقى في المركز السادس، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد فياريال إلى النقطة 19 وتقدم إلى المركز الثاني عشر.