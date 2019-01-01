فالفيردي: لست قلقاً من اعتزال ميسي وفخور بتدريبه

تحدث أيضاً عن مستقبل فيدال والإصابات قبل مواجهة ريال مايوركا

كشف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، عن رأيه في الجدل المُثار مؤخراً حول إمكانية اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وقت قريب، وإنهاء مشواره مع كرة القدم والنادي الإسباني.

ميسي خرج مؤخراً بعد حصوله على الكرة الذهبية السادسة هذا الأسبوع، ملمحاً لإمكانية اعتزاله قريباً لوصوله لعمر 32 سنة.

فالفيردي خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني، ليتحدث عن العديد من النقاط الهامة أبرزها مستقبل ميسي.

وقال فالفيردي:" الأمر يبدو طبيعياً، عمره 32 سنة الآن، ولكني أعتقد أن فكرة الاعتزال لا تدور في رأسه، من الطبيعي اقتراب النهاية بعد تخطي الثلاثين، وفي حالة ميسي فهو أمامه سنوات أخرى بمسيرته".

وأضاف:"وجوده في برشلونة يعتبر ثروة كبيرة للنادي، أفتخر بتدريبه وعلى الجميع الشعور بالسعادة للتواجد في زمن ميسي والتمتع بحقبته مثلما كان يتحدث الناس عن عصر دي سيتفانو".

الهتافات ضد أنطوان جريزمان:"لست قاضياً ولا أمتلك المعرفة الكافية لتحديد العقوبة التي تتوافق مع أفعال من هذا النوع، لكن ما تعرض له من جماهير أتلتيكو مدريد غير مقبول أبداً".

إمكانية ظهور نيلسون سيميدو وجوردي ألبا:"لم يتمكنا من التدرب مع المجموعة، سنرى موقفهما غداً ولكن لن نخاطر بأي منهما".

خليفة لويس سواريز:"يبلغ من العمر 32 سنة مثل ميسي، التجديد مطلوب بشكل مستمر، لويس مهاجم كلاسيكي وإمكانية قدوم لاعب آخر بخواص مختلفة شيء وارد".

مستقبل إيفان راكيتيتش:"حرص على التدريب للاستفادة من الفرصة التي حصل عليها، نحن سعداء جداً بدرجة الالتزام التي أظهرها وخروجه من هذه الظروف الصعبة".

فيدال:"هو الآن لاعبنا ومن العناصر الهامة بالفريق، وبالنسبة لاستمراره سنرى ما سيحدث خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

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إصابة بيكيه:"لقد تعرض لضربة خفيفة وتدرب بعدها بشكل جيد ليصبح جاهزاً للمشاركة".

مستوى تير شتيجن:"يمثل قيمة عالية جداً لبرشلونة، لمستواه المميز والهدوء الذي ينقله لجميع اللاعبين، لاسيما الكرات الخطيرة التي ينقذها في كل مباراة".

يذكر أن برشلونة يخوض مواجهة الغد وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.