أتلتيكو مدريد يفاضل بين كافاني وضحية هالاند

بعد تقدم اللاعب بطلب لمغادرة "سيجنال أيدونا بارك"

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة أتلتيكو مدريد تدرس التوقيع مع مهاجم بوروسيا دورتموند باكو ألكاثير في فترة الانتقالات الشتوية التي ستفتح أبوابها بعد ساعات.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن مهاجم برشلونة السابق أبلغ إدارة ناديه بوروسيا دورتموند برغبته في مغادرة "سيجنال أيدونا بارك".

وجاء طلب مهاجم فالنسيا الأسبق، بعد توقيع أسود الفيستيفاليا مع المهاجم النرويجي الشاب إرلينج براوت هالاند من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل حوالي 20 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن مدرب الهنود الحمر دييجو سيميوني يفاضل الآن بين مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني وباكو ألكاثير، لضم أحدهما في ميركاتو يناير.

ورفض المصدر استبعاد سيناريو استقرار الأتلتي على المهاجم الإسباني، وذلك لراتبه المخفض مقارنة مع الدولي الأورجوياني.

وفي الختام، لفت التقرير إلى أن رسوم نقل مهاجم البرسا السابق لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 30 مليون يورو، وهو تقريبًا نفس المبلغ الذي أنفقه النادي الكاتالوني لضمه من فالنسيا.

ويسعى باكو للعودة إلى الليجا والعودة لتسجيل الأهداف، لتأمين مكانه في قائمة المدرب لويس إنريكي المشاركة في يورو 2020.