كورتوا: الجدل حول علاقتي بنافاس ساعدنا ونستطيع الفوز على أي فريق

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق يوضح كيف كان الجدل حول نافاس يساعدهما.

كشف النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن طبيعة العلاقة التي جمعته بزميله السابق الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان الحالي من خلال تصريحات لصالح صحيفة "ماركا".

وقال كورتوا: "كيلور نافاس كان شريكي وكان هناك دومًا محاولات من أجل مساعدتنا معًا، لكن هذا الأمر لم يعد متواجد في الوقت الحالي".

وأضاف: "ذلك النوع من الجدال خارج النادي حولنا ساعدنا بعض الشيء، لأننا في الواقع كنا نتدرب بشكل جيد ونتنافس على مركز حراسة المرمى، كما يحدث الآن مع أريولا والذي هو حارس عظيم".

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وأكمل: "متطلباتي في التدريبات لم تتغير بالنسبة ليل ولم تقل، كل يوم أعمل بكل ما لدي من قوة لكن ذلك الجدال الذي كان يأتي من الخارج أصبح غير موجود".

وأنهى تصريحاته عن طموحات الموسم: "لقد أظهرنا أمام برشلونة أننا نستطيع الفوز على أي فريق، والآن لدينا بطولة السوبر بعد ذلك كأس الملك ودوري الأبطال، نحن نريد الفوز بكل شيء".

وكان كورتوا يعاني في العديد من الأحيان خلال الموسم الماضي من مشاركة كيلور نافاس بشكل أساسي عليه بالرغم من تركه لتشيلسي فقط للتواجد مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن كورتوا أثبت نفسه بشكل أفضل هذا الموسم رفقة ريال مدريد وأصبح يحصل على معظم الدقائق والمشاركات في مركز حراسة المرمى كأساسي.