أتلتيكو مدريد يستغل أزمة سيميدو في برشلونة

هل يرحل سيميدو إلى أتلتيكو مدريد؟

يسعى نادي أتلتيكو مدريد للتعاقد مع نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أتلتيكو مدريد خسر خوانفران في مركز الظهير الأيمن والذي سيرحل بانتهاء عقده في يوليو المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الروخي بلانكوس يحاول استغلال عدم اعتماد إيرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، على سيميدو بصورة أساسية لإقناعه بالانضمام إلى النادي العاصمي.

وأوضحت أنّ الفريق المدريدي على استعداد لدفع بين 30 إلى 35 مليون يورو كما أنّه لن يدفع الشرط الجزائي والذي يصل إلى 100 مليون يورو.

وأشارت إلى أنّ في حال وافق سيميدو على الانضمام إلى أتلتيكو مدريد فإن النادي الكتالوني قد يوافق على بيعه بشرط الحصول على أكثر من القيمة التي دفعها لبنفيكا منذ عامين.

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وفي هذه الحالة، فإن الروخي بلانكوس مطالب برفع عرضهم المقدم إلى برشلونة مقابل 35 مليون يورو لإقناع النادي الكتالوني ببيع اللاعب.

جدير بالذكر أنّ البلوجرانا يمتلك سيرجي روبيرتو وموسى واجي في مركز الظهير الأيمن.