خوانفران: أتمنى العودة قريبًا لأتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات خوانفران في مؤتمر وداعه أتلتيكو مدريد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد خوانفران، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، رغبته العودة في المستقبل إلى الروخي بلانكوس بعد سنوات قضاها مع الفريق العاصمي.

جاء ذلك في مؤتمر وداع اللاعب الذي لم يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد ليرحل بالمجان دون الكشف عن وجهته.

وقال خوانفران: "أشكر الجميع للحضور هنا، بالنسبة لي أتلتيكو هو بيتي وفي المستقبل سوف أعود وأحول مساعدة الفريق بكل ما لدي من قوة. لقد كانت سنوات لا تنسى".

وتابع: "أود أن أشكر دييجو جودين وأنطوان جريزمان وجابي وغيرهم من اللاعبين الذين ساعدوا أتلتيكو مدريد على تحقيق العديد من النجاحات وأصبحنا بين الفرق القوية في إسبانيا".

🔴⚪🔴 | #GraciasJuanfran 🎙 Juanfran: "Son mis últimos días en el Atlético de Madrid, espero volver pronto. Es lo que quiero, porque ésta es mi casa. Han sido años maravillosos, increíbles, los mejores de mi carrera". #AúpaAtleti pic.twitter.com/i74EngusDV — Atlético de Madrid (@Atleti) May 23, 2019

صاحب الـ 34 عامًا اعترف أنّه لم يكن يفضل القيام بالمهام الدفاعية في بداية مسيرته الكروية ولكنّه تعلم ذلك في الروخي بلانكوس.

واختتم:"لقد قضيت فترات رائعة هنا واحتفلنا سويًا بالعديد من البطولات وسوف افتقد هذا الأمر كثيرًا. فخور بأنني لعبت لأتلتيكو والجميع سيبقى في قلبي".

وكان أتلتيكو مدريد قد ودّع جودين منذ أيام مع اقترابه من التوقيع لصالح إنتر الإيطالي.