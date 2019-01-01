أتلتيكو مدريد يدخل في سباق ضم خاميس

هل ينضم خاميس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد؟

دخل نادي أتلتيكو مدريد في سباق مع نابولي لأجل الحصول على خدمات خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رودريجيز بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة إلا أنّ اللاعب يؤجل المفاوضات حتى انتهاء كوبا أمريكا.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ الروخي بلانكوس يحاول استغلال رفض زين الدين زيدان استمرار رودريجيز في ريال مدريد وخطفه خلال سوق الانتقالات.

وتحاول الإدارة إقناع الكولومبي برفض عرض نابولي والانضمام إلى أتلتيكو مدريد، إلا أنّ كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، لديه علاقة جيدة مع اللاعب.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 27 عامًا تواجد في بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لآخر موسمين ولكنّ البافاري رفض تفعيل بند أحقية الشراء.

وقد يرتدي رودريجيز قميص دييجو مارادونا ويحصل على الاستقبال ذاته حال وافق على الانضمام لنابولي.