تقارير – خاميس رودريجيز لاعباً في صفوف نابولي الموسم القادم

رحلة جديدة للكولمبي الدولي ولكن هذه المرة في إيطاليا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية كولومبية إلى أن خاميس رودرجيز، لاعب ريال مدريد قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم القادم من بوابة نابولي.

ويشارك الدولي الكولومبي الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل.

وفقاً لشبكة espn النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ.

وقضى خاميس موسمين في صفوف الفريق الألماني، لعب خلالهم 67 مباراة، سجل فيهم 15 هدفاً وصنع 20 آخرين.

وفقًا لـ @pineroalberto: ريال مدريد يراقب وضع نيمار في باريس سان جيرمان رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب ⚪️ pic.twitter.com/LAkuZ7n1bh — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

ورفض الكولمبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

ومن المتوقع أن ينهي فريق الجنوب الإيطالي، الصفقة مقابل 10 مليون يورو لفترة إعارة موسم واحد، أو الشراء مقابل 40 مليون.