أتلتيكو مدريد يُخطط لصفقة قوية جديدة في الشتاء

هل تحدث الصفقة؟

يضع أتلتيكو مدريد عينه نصب التعاقد مع نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك حسبما أكدت تقارير من الصحافة الإنجليزية.

موقف ماتيتش مع مانشستر يونايتد بات واضحًا، فلا اللاعب ولا النادي لديهما الرغبة في استمرار العلاقة بينهما لعدة أسباب أهمها كبر سن الدولي الصربي.

دييجو سيميوني، مدرب الروخيبلانكوس، يرى في ماتيتش فرصة مواتية من أجل تدعيم منتصف ملعبه بلاعب صاحب خبرة عالية وجودة لا يختلف عليها اثنان، إلى جانب دنو ثمن الصفقة.

ولكن سيجد أتلتيكو منافسة قوية من الإنتر، حيث يسعى أنطونيو كونتي أن يُعيد اتحاده مع صاحب الـ31 عامًا من جديد، لا سيما وأن النيراتزوري لديه أزمة واضحة في مركز الارتكاز هذا الموسم.

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ولم يلعب ماتيتش سوى 6 مباريات هذا الموسم رفقة الشياطين الحمر، في الوقت الذي قضى باقي الموسم مُصابًا، مع تلميحه في أكثر من مناسبة أنه لا يريد الاستمرار في الأولد ترافورد.

في الوقت نفسه فإن مانشستر يونايتد يبحث عن بديل لماتيتش في هذا الوقت بالفعل، وأصبح رحيله ما هو إلى مسألة وقت، وهو ما يريد النادي المدريدي استغلاله في الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن ماتيتش انضم إلى المانيو قادمًا من تشيلسي بُناء على رغبة المدرب جوزيه مورينيو حينها، ومنذ رحيل المو عن اليونايتد وفقد اللاعب فرصته في المشاركة أساسيًا مع المدرب أولي جونار سولشاير.